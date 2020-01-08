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轻松打造4K家庭影院 明基TK850投影机评测

Yesky数字家庭频道 2020. 01. 08 作者：沈黎明 责编：施文斌
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　　【天极网家电频道】近两年来，随着生活水平提升，消费者搭建高清家庭影院的热潮不断升温，而作为大屏显示核心的投影机已经成为了众多体育赛事观众、影音爱好者与主机游戏玩家所关注的焦点。在电视普及4K之后，人们对家用投影也有了4K超清的基本需求。

　　针对这一需求， 4K家用投影机产品成为众多厂商占据高点的又一战场，明基在此环境下重磅推出一款家用4K投影机产品TK850，其投影效果不仅能够满足用户观影需求，还能够让用户在闲暇时光进行其他娱乐活动，大屏幕的游戏互动等体验形式是普通电视无法比拟的。

　　作为一款备受关注的4K投影机，我们先一起看看它的主要参数，4K UHD超高清分辨率，可完整显示830万有效像素，REC.709色彩标准，3000 流明亮度，30000:1的对比度，最大可投画面300英寸，灯泡最长使用寿命15000小时。

　　高亮不惧环境光 超清让细节更生动

　　明基TK850投影机拥有3840*2160的4K分辨率，ANSI亮度为3000流明，官方宣称能做到无需关灯即可正常观看，实际表现如何？我们一起来看。


全暗环境

开灯环境

　　在开启室内四盏顶灯的情况下，画面依然清晰可见。在环境光的干扰下，色彩几乎毫无影响。这款投影机凭借着3000lm的亮度在白天观影时也不用刻意把窗帘拉得严严实实。

　　亮度方面,我们还使用TES136照度仪对明基TK850投影机进行了测试，峰值亮度为2902lm，约是官方标称亮度3000lm的96.7%。一般来说，峰值亮度如果能够接近标称值的95%甚至是超出标称值为最佳。明基TK850投影机在亮度方面可以说完全放心的。

　　这段夜景，如果亮度和对比度不足，环境细节是难以看清楚的，甚至连轮廓都看不清。明基TK850投影机得益于3000流明和30000：1对比度的优势，将整体环境的暗部细节展现得非常出色。

　　所谓4K，就是纤毫毕现，4K超清分辨率让动物的整体细节清晰可辨，犹如真的麋鹿面对面在眼前一般震撼。

　　文字演示可以看出一款投影机的硬实力，因为它对投影的清晰度及锐利度有着极高的要求。就实际测试效果来看，明基TK850投影机整体表现非常不错，字体角度锐利、笔画鲜明，清晰度也很是优秀，就算是微小的文字也没有相互粘稠在一起。

　　色彩与众不同 画质无与伦比

　　正所谓，画质是任何显示设备的核心，明基在这方面也是非常重视，特别为这款投影机搭载了CinematicColor电影原色调校技术，实现了98%的Rec.709色域覆盖范围，能更真实准确地还原影片内容。

　　色彩方面，得益于明基CinematicColor电影原色调校技术的加持，使得明基TK850投影机屏摄图片的颜色还原非常真实，没有发现色彩溢出的情况，细节方面层次感强，整体的调色能力也很强，真实呈现了画面每处环境的色彩。

　　明基还搭载了CinemaMaster Video+影像增强技术，包含4K MEMC动态补偿模式, 4K像素增强模式等特色功能。其中4K MEMC动态补偿模式可以通过深度学习和智能检测，均匀补偿生成帧内运动物体的动态补偿帧，实现运动画面的流畅观看。从屏摄的球赛中，我们可以看到高速传动的球的轨迹非常明显，足球在高速旋转的情况下也看得很清晰。

　　当开启“SPORTS”模式后，在播放足球比赛视频时相比“CINEMA”模式会有明显的不同。首先是画面亮度更高，其次是针对“绿色”、“黄色”等球场色进行了增强，使得色彩看上去更加鲜活。

　　《比利・林恩的中场战事》这部影片采用HDR10标准制作，HDR画面的一大特点是高动态范围，完美呈现HDR画面需要显示设备具有较高的亮度表现。上图中，正午时分备战的状态，阳光垂直照射，可以看到，人脸和墙体呈现出极其逼真的烈日阳光感，能感受到现场的炙热。而在暗部，机枪、头盔、防弹衣等细节非常清晰，整幅画面的明暗对比颇为强烈。

　　4K HDR画面呈现接近真实，屏摄中上图木炭的冷色调和火焰的暖色调很好地融合在一起，不同角度下的颜色的深浅都是不同的，都有非常明显的体现。下图中整体色彩过渡自然，层次分明，视觉感非常震撼。据悉，2020年的奥运会和2022年的世界杯都会采用4K HDR直播，届时用这台明基TK850投影机观看将获得极佳的视觉体验。

　　外观时尚大气 质感非比寻常

　　从外观设计来看，天青色的前脸和纯白色机身组合非常耐看，整体效果很有品质感。机身尺寸为380 x 127 x 263 mm，重量为4.2KG，算得上非常轻便，也给家居影音环境的布局带来了更多可能。

　　明基TK850投影机的镜头秉承了明基的一贯扎实用料，采用了全玻璃设计，内陷式镜头的设计也能在日常使用中起到保护镜头的作用。

　　变焦环和对焦环位于镜头上方的常规位置，松紧适中调节手感不错。此外，这款投影机还拥有垂直镜头位移功能，上面那个黑色转盘就能轻松控制，这让用户在日常调节上又省了很多力气。

　　明基TK850投影机在机身两侧布置了多孔式散热口，在使用中可以进行全方位散热，避免了内部器件因为高温而产生的损耗。

　　接口方面，2个HDMI接口1个SPDIF接口，1个音频输出接口，1个USB3.0接口，1个USB接口(提供2.5A电流供应)，1个MicroUSB接口，1个RS232接口(可以接入中控系统)和1个DC 12V Trigger (3.5mm)接口，足以应对日常需求。

　　遥控器为全功能键设计，按键手感柔软舒适，同时还支持背景光模式，在黑暗的环境下，无需开灯，即可调节各项功能。

　　噪音和温度测试

　　作为一款会被用户安装在客厅里的机器，噪音问题自然受到关注。在环境噪音31分贝的客厅里，距离机器1米处实测TK850正常运行时，噪音值在34.6分贝左右，表现相当不错，几乎感受不到机器运行时产生的噪音。

　　一款投影机的出风口温度也是比较重要的参数，我们对工作状态的投影机进行测温，在室温为18℃的环境中，测试最高值为36.1℃，用户在周围一米之外基本是毫无影响的。同时这个温度也不会让投影机内的部件加速损耗，无形之中延长了产品的使用周期。

　　评测总结：4K投影机对于追求客厅大屏显示的体育赛事观众、影音爱好者与主机游戏玩家来说已经非常熟悉。明基TK850无论是亮度、色彩还是对比度，都达到了高级水平。同时依靠亲民的价格，无疑为那些准备搭建家庭影院的用户群体增强了购买动力，为4K投影机进入更多家庭铺平了道路。

作者：沈黎明责任编辑：施文斌）
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