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沉浸式观赛神器，哈趣H2投影仪大屏享受精彩赛事

天极网数码影音频道 2023-08-01 18:01:55 我要吐槽

  【天极网家电频道】今天给大家推荐一款不去现场也能沉浸式看比赛的观赛神器――哈趣H2投影仪!千元价格就能享受大屏精彩赛事!

  对于电竞粉丝们来说，体验精彩赛事氛围感必须拉满!哈趣H2投影仪可以投射超大屏，价格平价但配置超能打，让你拥有更好的沉浸式观影体验!它的亮度高达900ANSI流明，支持1080P高清分辨率，支持4K和HDR10+高动态解码，投影画面清晰度非常高，色彩鲜艳，细节表现力也很强，投影效果非常出色，真的能营造现场观赛的氛围!

  同时支持TOF激光无感自动对焦和无感自动校正，无需动手，安装和调整变得超级简单方便!搭配Amlogic T972高端旗舰级芯片，产品性能提升50%!2+16G内存，同价位最大内存!

  当贝OS3.0系统，操作界面简洁，操作方便，不需要复杂的设置就可以上手!内置资源丰富，可以下载并安装各种应用程序来满足不同需求，开机无广告，支持AI智能语音，语音操作更轻松!还支持桌面DIY、倍速播放和网盘播放，使用感超棒!支持手机遥控投影，智能互联更方便!

  采用当贝投屏，投屏无广告，支持Android、iOS等移动设备、电脑设备无线投屏，也可用HDMI线连接电脑有线投屏，稳定流畅不卡顿!同时支持华为CAST+和主流视频软件在线投屏，操作方便小白也能轻松上手!

  喜欢电竞的小伙伴一定更重视游戏体验感!这款哈趣H2支持游戏模式，用HDMI线将投影仪与PS、Switch、XBOX等游戏主机连接，开启游戏模式，低延迟大屏嗨玩，实现更流畅的游戏体验!腾讯START云游戏，热门3A游戏大作免安装点开即玩，大屏超酷!

  此外，这款投影采用Type-C供电，支持移动充电宝、手机充电器、电脑适配器等多种方式供电，体积小巧外出携带超方便!让你在户外也能尽情享受高清视觉体验。

  不能去现场看比赛或许会有些遗憾，但选择一款正确的“观赛神器”能让你在家就有亲临现场的氛围。

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