双十二3000元投影仪推荐：超高性价比，当贝D5X Pro评测分享

【天极网家电频道】马上就是双十二了，相比双十一优惠力度更大，因此想趁着这个时候入手投影仪的朋友可以提前准备起来了!回看今年投影仪市场，可以看到3000元价位的投影仪新品不断，消费者也是挑花了眼，这个价位的投影仪不仅配置好，画质也很出色，关键性价比还高。

因为入局者众多，所以这个价位的投影仪产品五花八门，有些厂家为了吸引用户没少夸大宣传，甚至以低价忽悠，如果是投影仪小白很可能就入坑。与其开盲盒，不如看看今天给大家评测的这款当贝D5X Pro投影仪，在3000元价位里这款投影仪亮度最高，画质最好，如果不信，往下看就好了……

首先外观方面，当贝D5X Pro采用了扁平化的设计，机身非常的小巧轻薄，典雅灰的配色高端大气，正面悬浮玻璃的设计，科技感十足，而且整机厚度不到5cm，净重1.29kg，可以说非常的轻薄，拿在手上的质感非常好。

其次光源方面，当贝D5X Pro采用了高端影院同款ALPD激光光源，相比三色激光光源，画面纯净，色彩亮丽，且没有散斑和色边问题，久看也不累眼，并且它还通过了莱茵硬件级低蓝光认证，因此护眼方面完全可靠。

也正是得益于ALPD激光光源的优势，当贝D5X Pro的亮度高达1250CVIA流明，即使开灯环境下也有不俗的画面表现，在晚上效果更是堪比小型电影院，整个画面明亮通透，色彩丰富自然，观感非常好。为了让用户能够体验到更真实的画面效果，它还加入了AI臻彩引擎Pro，能够对画面进行智能锐化，降低画面噪点，还原影片真实色彩，而全局MEMC运动补偿则保证了画面流畅不卡顿，尤其是在看一些体育赛事的时候，体验更畅快。

除了好的画质，当贝D5X Pro还拥有一颗强大的心脏，万元电视同款MT9669处理器，即可以让投影仪在运行过程中更加丝滑，并且还能解码一些高帧率的视频，让喜欢高品质观影的发烧友能够感受到更极致的画面视觉。此外，4G+32G的大存储空间，则方便了用户日常下载软件，或者缓存视频的需求，这样即使在没网的情况下，也能大屏看电影。

看完对投影仪影响最大的画面和性能之后，再来说一说比较使用的进阶功能，也就是智能系统。现在主流的智能投影仪都拥有自己的智能系统，而当贝D5X Pro则内置了被称为投影仪里的“ios”的当贝OS4.0系统，整个界面设计非常的精致，支持桌面组件自由排列，操作起来就和手机一样，丰富的影视资源，可以实时追剧，非常的方便。

平时如果在家里使用的时候，需要挪动位置的话，当贝D5X Pro还支持自动对焦和自动梯形校正，开机后可以自行判断与墙面的距离，调整到合适的焦距，让画面不发虚，而自动梯形校正则可以优化画面形状，将长变缩小，让整个画面成为更舒适的长方形，整个过程无需手动操作，省心省力。

综上来看，虽然3000元价位的投影仪选择很多，但是坑也很多，在选购投影仪的时候要考虑亮度、画质、系统等多方面，而当贝D5X Pro无疑是这个价位里的翘楚，想趁着双十二有活动入手投影仪的，这款千万别错过了!

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