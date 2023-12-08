圣诞节送女朋友什么礼物合适？当贝F6投影营造圣诞氛围的神器

【天极网家电频道】圣诞节即将到来，挑选好礼送长辈送男女朋友成为热议话题。而投影仪作为家居好物，提升幸福感，很多网友搜索询问圣诞节买投影仪便宜吗，圣诞节送朋友投影仪作为礼物可以吗。回答是太可以了，下面就聊聊当贝F6投影仪，在家用和提升幸福感分享下，圣诞节有需求可选择购买。

1.圣诞节年货节推荐佳品

当贝F6的亮度高达1800CVIA流明，在6000元价位投影中可以说是亮度最高的一款家用投影仪。值得注意的是，作为一款全玻璃镜头的家用4K投影仪，拥有着更高的折射率，所投屏的画面色彩还原度也更高。

以下是当贝F6投影仪网友实拍图。

并且支持8K解码，毕竟用的是全新华为海思V811芯片，在画质上拥有7大先进画质技术，可以让游戏画面更加的真实。而且内置专属游戏模式，至高支持高刷240Hz、超低延迟，大屏游戏运行更流畅。

并且支持无感对焦和自动梯形校正，时刻调整确保了投影仪画面时刻方正高清，观感好。

2.投影仪营造氛围和幸福感

当贝F6除了1800CVIA流明亮度以外，采用的是全玻璃镜头，这种镜头长时间使用也不会虚焦，并且光源十分护眼，圣诞节来临之际可以和你身边的TA拍一组氛围大片，即刻营造大片既视感，氛围十足。

得益于海思V811的加入，当贝F6配备了6GB大容量运行内存，这也是业内首款采用6GB内存的投影仪。大内存的好处不言而喻，可以让系统运行更加流畅，确保五六年内系统不会卡顿。至于USB 3.0，它的传输速度是USB 2.0的十倍，今后播放U盘或者移动硬盘里面面的高码率视频不再是问题。

通过以上介绍，可以看出当贝F6投影仪，是一款高端期间投影仪，是圣诞节的送礼佳品，把它当做礼物送出去，牌面十足，绝对新潮。宅家过圣诞节大屏陪伴更有氛围感，2023年圣诞节送什么礼物？推荐当贝F6投影仪，音画双绝，更是营造圣诞氛围感神器。

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